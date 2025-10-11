Школа молодежного актива началась в гимназии № 24 в Люберцах

В гимназии № 24 в Люберцах проходит IV Школа молодежного актива. Мероприятие организовали в творческой коллаборации с проектом «Медиа Цех 4K» в формате «Агентства социальных перемен».

Школа молодежного актива — мероприятие для инициативных и творческих участников. Главная задача потока в 2025 году — сформировать навыки проектной деятельности, медиаграмотности и социального проектирования через создание видеороликов.

«Люберцы — это город возможностей для реализации талантливой молодежи. Желаю ребятам продуктивной работы и новых полезных знакомств», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

В Школе молодежного актива поучаствуют 100 человек. Наставники поделятся опытом проектной деятельности, а школьники представят ролики на актуальные социальные темы.