Школа искусств в Серебряных Прудах отметила 25-летие

В Детской школе искусств работают два направления: музыкальное и художественное. Здесь обучаются 250 ребят. Воспитанники — победители муниципальных, региональных и всероссийских конкурсов.

Педагоги на протяжении 25 лет доказывают, что можно научить рисовать любого ребенка. Они уверенны, что перед ними — будущие Репины и Серовы.

В течение восьми лет в стенах Детской школы искусств проводится всероссийский конкурс «Рисунок. Живопись. Композиция. Набросок».

«Суть в том, что ребята приезжают на место, выполняют определенные задания, жюри тут же подводит итоги, а для преподавателей проводятся образовательные семинары и конференции. Сейчас мы вышли на всероссийский уровень: к нам уже приезжают из разных регионов учащиеся художественных школ и училищ», — сказал директор Детской школы искусств им. А. Д. Кившенко Олег Горлов.

Еще один проект школы — «Детство героя». Юные художники пишут картины об известных личностях, чье детство прошло в Серебряных Прудах. В этом году они рисовали портрет Алексея Кившенко — автора известной картины «Военный совет в Филях». Работы воспитанников вошли в книгу местного краеведа Алексея Волкова, который описал детство художника.

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