Шестилетие субботних стартов проекта «5 верст» отметят в Серпухове

День рождения спортивной традиции решили отметить в Серпухове. В субботу, 18 января, на стадионе «Спартак» проведут праздник в честь шестилетия проекта «5 верст».

Событие стартует в 8:45. Спортсмены поучаствуют в забеге. Также для них проведут разминку. Всех желающих угостят именинным тортом и чаем из русского самовара на дровах.

Гостем мероприятия станет лидер движения «Здоровое Отечество» Сергей Ситников. Присоединиться к событию могут все — вне зависимости от уровня физподготовки.

Напомним, что «5 верст» — это бесплатные еженедельные пятикилометровые старты. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте, получить и сохранить QR-код.

Место встречи, старта и финиша — рядом со спортивной площадкой стадиона «Спартак». Результаты забегов публикуют на сайте и отправляют на электронную почту.

При этом проект не считается соревнованиями. По словам активистов, «5 верст» — это сообщество, где дают возможность провести время с единомышленниками на свежем воздухе с пользой для здоровья.