Шесть пунктов переработки новогодних елей открыли в Истре

В Истре стартовала экологическая акция «Сдай на переработку и елки, и иголки!». Жители могут сдать новогодние деревья в шести пунктах в округе.

Площадки для сдачи елок на переработку открыли в Истре на улице Ленина у дома № 1 рядом с контейнером «Мегабак», в Дедовске на улице Гагарина вблизи дома № 26, в деревне Черная в жилом комплексе «Нахабино Ясное» на улице Европейская у дома № 59, в селе Рождествено на улице Микрорайонная у дома № 3, в деревне Обушкова у дома № 5 и в поселке Глебовский на улице Микрорайон у дома № 16.

Сдать можно, как живые ели, сосны, пихты, так и искусственные. Перед отправкой с новогодних деревьев нужно снять игрушки, мишуру, блестки, скотч и пленку.

Живые ели необходимо оставить на пункте сбора под баннером, а искусственные — у отдельного контейнера для крупногабаритных отходов, позже их вывезет оператор. Живые елки превратят в щепу, которую затем используют в хозяйственных целях для защиты почвы, для благоустройства парков, для обустройства тропинок, лыжных трасс, на корм для овец, коз и лошадей. Сдать новогодние деревья можно до 10 февраля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что завод по переработке полимерной упаковки откроют в Подмосковье в 2025 году.