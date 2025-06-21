Схемы движения автобусов временно изменят в Химках 22 июня

В Химках временно перекроют движение транспорта в двух направлениях проспекта Мира в районе домов № 7 и № 12 до пересечения с улицей Чкалова, а также по улице Победы от пересечения с улицей Березовая аллея и улицей Бурденко до пересечения с Ленинским проспектом. Меры связаны с проведением мероприятий ко Дню памяти и скорби.

Ограничения будут действовать с 9:00 до 11:00. Скорректируют движение маршрутов № 1, 4, 10, 14, 20 м, 203, 342 и 971к.

Маршруты № 4, 10 и 342 будут следовать по улице Березовая Аллея в двух направлениях. Автобусы № 14 и 20 отправятся в прямом направлении по улице Гоголя и Ленинскому проспекту, а в обратном — по улицам Чкалова, Бурденко и Березовая Аллея.

Автобус № 971к повернет на проспект Мира у стадиона «Родина», а троллейбусы № 1 и № 203 проследуют до остановочного пункта «Улица Первомайская».

Администрация Химок просит жителей муниципалитета заранее планировать маршрут 22 июня.