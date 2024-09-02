Шахматный турнир в честь Дня знаний состоялся в Воскресенске

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

В Воскресенском шахматном клубе прошел шахматный турнир, приуроченный ко Дню знаний. В нем приняли участие более 40 юных участников в возрасте от шести до 14 лет.

Абсолютным победителем турнира стал Георгий Сичинава из Воскресенска, который набрал шесть очков из семи возможных. Второе место занял гость из Коломны Евгений Лиманов с 5,5 очками, а третье место с тем же количеством очков, но с худшим дополнительным коэффициентом, досталось Аркадию Ксенофонтову из Воскресенска.

В категории «мальчики с рейтингом 1200 и ниже» лучшим стал Радимир Фролов, представляющий городской округ Воскресенск, с результатом 4,5 очка. Среди девочек с рейтингом выше 1200 победу одержала Екатерина Тетеркина, а среди девочек с рейтингом ниже 1200 — Осие Хамралиева, также представляющая Воскресенск.

Турнир стал отличной возможностью для юных шахматистов не только продемонстрировать свои навыки, но и укрепить дружеские связи между участниками.

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