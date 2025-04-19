Шахматный турнир прошел в клубе Сергея Карякина в Серпухове

В Шахматном клубе Сергея Карякина в Серпухове состоялся патриотический турнир. На мероприятии к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне собрались 30 шахматистов, среди них были и начинающие, и уже опытные игроки.

Участники продемонстрировали блестящее мастерство и стремление к победе. Турнир в Серпухове сблизил игроков разных возрастов и уровня владения шахматами. Участники знакомились, общались, с удовольствием делились опытом и вдохновением.

Отметим, что 10 мая здесь же пройдут соревнования за Кубок Победы по быстрым шахматам. Ожидается, что игра соберет еще более представительных и титулованных участников.

Вход на мероприятие свободный. Возрастное ограничение: 6+

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