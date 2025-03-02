Шахматный турнир прокуратуры Подмосковья к 80-летию Победы прошел в Химках

В турнире приняли участие лучшие игроки Подмосковья. На торжественное открытие пригласили заместителя прокурора Московской области Андрея Ганцева, многократного чемпиона мира и президента Федерации шахмат в Подмосковье Сергея Карякина, министра физической культуры и спорта Дмитрия Абаренова и исполнительного директора Федерации шахмат Альберта Миннуллина.

«В рамках Московской области мы проводим большую работу по популяризации шахматного спорта. Мы открываем клубы, проводим соревнования. Мне очень приятно, что был проведен первый такого высокого уровня чемпионат прокуратуры Московской области по шахматам. Я надеюсь, что это станет началом большой серии турниров», — рассказал сенатор Российской Федерации многократный чемпион мира по шахматам и президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин.