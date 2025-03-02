Шахматный турнир прокуратуры Подмосковья к 80-летию Победы прошел в Химках
Сотрудники прокуратуры Московской области провели шахматный турнир к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие состоялось в баскетбольном центре «Химки».
В турнире приняли участие лучшие игроки Подмосковья. На торжественное открытие пригласили заместителя прокурора Московской области Андрея Ганцева, многократного чемпиона мира и президента Федерации шахмат в Подмосковье Сергея Карякина, министра физической культуры и спорта Дмитрия Абаренова и исполнительного директора Федерации шахмат Альберта Миннуллина.
«В рамках Московской области мы проводим большую работу по популяризации шахматного спорта. Мы открываем клубы, проводим соревнования. Мне очень приятно, что был проведен первый такого высокого уровня чемпионат прокуратуры Московской области по шахматам. Я надеюсь, что это станет началом большой серии турниров», — рассказал сенатор Российской Федерации многократный чемпион мира по шахматам и президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин.
Турнир провели по швейцарской системе в семь туров с контролем времени 10 минут на партию. В нем приняли участие сотрудники прокуратуры, государственных и спортивных организаций Московской области. Главным судьей стал руководитель департамента Федерации шахмат Московской области Игорь Кириллов.
«Такой турнир мы проводим первый раз. Мероприятие посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участие приняли работники районных и городских прокуратур Московской области, а также представители ветеранских организаций органов прокуратуры. Шахматы — это хороший способ отдохнуть после работы», — отметил Андрей Ганцев.
Шесть сильнейших участников соревнований завершили турнир одновременной игрой с Сергеем Карякиным.
Развитие шахматного спорта в Подмосковье — одно из приоритетных направлений. Турнир показал, что шахматы набирают популярность и привлекают новых участников.