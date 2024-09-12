Шахматисты из Химок стали призерами областного первенства

Ученики спортивной школы «Лунево» в Химках выступили на первенстве Подмосковья и пятом этапе Кубка Зеленограда по быстрым шахматам. Они заняли призовые места.

Кирилл Горбунов победил на пятом этапе Кубка Зеленограда в категории В, набрав 5,5 из семи очков, а в первенстве Подмосковья среди девушек до 17 лет серебро получила Анна Сонина. Девушка также заняла первое место в региональном первенстве по рапиду. Участие в турнирах приняли свыше 200 шахматистов в возрасте от 11 до 19 лет.

«Шахматы развивают логическое мышление, концентрацию внимания и умение принимать решения. Кроме того, они тренируют ум и помогают улучшить когнитивные навыки», — рассказала лидер Движения общественной поддержки Ольга Гончар.

Напомним, что ранее в Химках прошел шахматный турнир среди местных предпринимателей. Соревнования провели в рамках общественного проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

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