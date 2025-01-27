Сезон подготовки к озеленению общественных территорий начался в Серпухове

В Серпухове, Протвине и Пущине выращивают тысячи саженцев, их высадят на общественных территориях. Только в Пущине клумбы украсят 50 тысяч растений.

Еще осенью в городском округе Серпухов начали готовиться к созданию цветников. Чтобы ранней весной растения радовали горожан яркими красками, сотрудники участков озеленения высадили на территории муниципалитета 16 500 луковиц тюльпанов и 2200 — виолы. Сейчас они высаживают рассаду. Это свыше 23 тысяч цинерарий, 23 тысяч виол и 1500 примул в цветниках общей площадью более шести тысяч квадратных метров. Когда наступит благоприятная погода, растения высадят в клумбах. Отдельное внимание в этом году уделят цветникам на аллее обновленного бульвара Болотова в Пущине.

Каждый год специалисты участков озеленения Пущина работают над новым дизайном цветников с оригинальными композициями, новыми видами и сортами растений. Клумбы округа украсят ампельный бамбук и пеннисетум, а также бархатцы, виола, георгина однолетняя, цинния, цинерария и петуния.