Сезон летних веранд в Подмосковье начнется с 1 апреля

Сезон летних веранд откроют в Подмосковье 1 апреля. В этом году на них ограничат продажу спиртных напитков. О том, как получить разрешение на работу, рассказали в региональном Минсельхозпроде.

По закону размещение сезонных кафе в Подмосковье разрешено в период с 1 апреля по 1 ноября. А 15 марта владельцы общепита начинают монтаж веранд.

Как отметил глава Минсельхозпрода Подмосковья Сергей Двойных, веранды становятся визитной карточкой заведений. Их размещение на участках в неразграниченной государственной или муниципальной собственности возможно при получении заявления и заключения договора.

«В Подмосковье для размещения сезонного кафе на земельных участках, которые находятся в неразграниченной государственной или муниципальной собственности, предпринимателям потребуется подать заявление, после чего заключить договор. Сделать это можно онлайн на региональном портале госуслуг. В этом сезоне заключено уже более 150 договоров, но прием заявлений продолжается», — сказал он.

В министерстве добавили, что онлайн-услуга дает возможность заключить договор в день подачи заявки.

С 1 сентября предпринимателей также обяжут получать специальное разрешение на продажу алкоголя в летних кафе. Оно будет подтверждать соответствие зала требованиям. Кроме того, спиртное запретят продавать рядом со школами.