Сезон летнего содержания дорог завершат в Подмосковье к ноябрю

Очередной цикл летнего содержания дорог завершается в Подмосковье. Специалисты продолжат ремонт ям, светофоров, линий освещения и знаков.

Как рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик, сейчас в регионе продолжают уборку проезжей части, полос отвода и прилегающей инфраструктуры.

«Также дорожники готовятся к переходу на зимнее содержание: проверяют производственные базы, места складирования снега, наличие противогололедных материалов, скоро начнут переоборудование спецтехники к предстоящему сезону, который стартует в ноябре», — рассказал он.

Работы в рамках летнего содержания стартовали в апреле. До ноября специалисты продолжат уборку мусора, покос травы, мойку тротуаров, проезжей части, ограждений и других элементов.

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