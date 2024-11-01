Сезон благоустройства в Серпухове завершится появлением новых площадок

В городском округе Серпухов заканчиваются работы по ремонту дорог и улучшению территории. Все запланированные мероприятия выполнены в срок благодаря хорошей погоде.

В данный момент идут работы на улице Сиреневая. Здесь уже сделано основание для тротуара и установлены бордюры. Теперь подрядчик начнет укладывать асфальт. Также продолжаются улучшения в деревнях: в Пущино-на-Наре работают с грунтом, а в Петрухине — отсыпают дорогу щебнем.

На улице Советская закончили отсыпку тротуара. В ближайшее время начнется асфальтирование пешеходной дорожки. В гимназии № 1 укладывают новое резиновое покрытие на детско-спортивной площадке, которая будет сдана на этой неделе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности качественного благоустройства.

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