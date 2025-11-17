Съезд Центрального казачьего войска прошел в Наро-Фоминске

Большой войсковой круг собрал около 300 делегатов со всех уголков Центрального федерального округа. Этот ежегодный съезд Центрального казачьего войска имеет большое значение для консолидации казаков.

Войсковой атаман, казачий генерал Иван Миронов в отчетном докладе подвел итоги работы за год, особо отметив участие казаков в специальной военной операции, их службу на благо государства, а также вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Делегаты съезда рассмотрели ряд ключевых вопросов, определяющих дальнейшее развитие казачества, а также наметили планы на будущее

Мероприятие в очередной раз подтвердило активную и растущую роль казачьего войска в выполнении важнейших государственных задач, укреплении национальной безопасности и сохранении многовековых русских традиций.