Сети теплоснабжения в селе Юдино Одинцовского округа капитально отремонтировали

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Жителей дома № 42Б на улице Пролетарской в селе Юдино Одинцовского округа информируют — завершается важный этап капитального ремонта. Специалисты проводят переврезку сетей горячего водоснабжения, чтобы подключить здание к новым, более надежным магистралям.

Работы идут в рамках обновления крышной котельной. Пока система модернизируется, в доме временно отключены горячая вода и отопление — но холодное водоснабжение работает в обычном режиме.

Представители Фонда капитального ремонта Московской области обращают внимание на то, что переврезка на новые магистрали — необходимый этап капитального ремонта. Она позволит повысить надежность системы теплоснабжения, улучшить качество подачи горячей воды и снизить риск аварийных ситуаций в будущем.

Возникающие вопросы можно задать руководителю проекта Колпакову Андрею Васильевичу по телефону: +7 (921) 397-43-98.