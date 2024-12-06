Сервис технической поддержки запустили на инвестпортале Подмосковья

Сервис технической поддержки запустили на инвеспортале в Подмосковье. Он позволит предложить нововведения и решить связанные с платформой вопросы.

Как рассказали в региональном Мининвесте, новый сервис поможет повысить эффективность инвеспортала.

«В частности, с помощью формы обратной связи пользователи смогут оперативно решить возникающие вопросы по взаимодействию с платформой. Кроме того, через сервис „Техподдержка“ можно оставить предложения по доработке технических моментов или нововведениям для повышения удобства пользования», — отметили в министерстве.

Пользователь сможет общаться со специалистом техподдержки в личном кабинете.

На портале можно получить всю информацию о мерах поддержки бизнеса и подать заявку на их получение. Кроме того, с его помощью можно подобрать место для размещения бизнеса и обратиться в ЦУР.