Сервис технической поддержки запустили на инвестпортале Подмосковья
Сервис технической поддержки запустили на инвеспортале в Подмосковье. Он позволит предложить нововведения и решить связанные с платформой вопросы.
Как рассказали в региональном Мининвесте, новый сервис поможет повысить эффективность инвеспортала.
«В частности, с помощью формы обратной связи пользователи смогут оперативно решить возникающие вопросы по взаимодействию с платформой. Кроме того, через сервис „Техподдержка“ можно оставить предложения по доработке технических моментов или нововведениям для повышения удобства пользования», — отметили в министерстве.
Пользователь сможет общаться со специалистом техподдержки в личном кабинете.
На портале можно получить всю информацию о мерах поддержки бизнеса и подать заявку на их получение. Кроме того, с его помощью можно подобрать место для размещения бизнеса и обратиться в ЦУР.