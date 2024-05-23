Сервис «Народный инспектор» стал доступен на подмосковном «Доброделе»

Модуль «Народный инспектор» появился в обновленной версии мобильного приложения «Добродел». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Сегодня мобильное приложение „Добродел“ — это не только сообщения по тем или иным вопросам, это единая точка входа во все цифровые сервисы Подмосковья. Его функционал постоянно дополняется полезными опциями», — сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Чтобы новые модули стали доступны, необходимо обновить приложение на смартфоне до последней версии. Народным инспектором может стать каждый житель региона, а темы сообщений могут быть абсолютно разными: от размещения транспорта на газонах до незакрытых люков.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

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