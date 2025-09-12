Сервис для автогенерации схемы земельного участка запустили в Подмосковье

В состав комплексной услуги «Выдача разрешения на использование земельных участков» на региональном портале добавили новый инструмент. Теперь пользователям доступна система автоматической генерации схемы земельного участка.

Нововведение даст возможность не прибегать к услугам кадастровых инженеров.

«Достаточно загрузить файл с координатами границ, и сервис в режиме реально времени сформирует схему, которую можно посмотреть и скачать. Затем она автоматически будет загружена в заявление», — пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Это позволит снизить риск ошибок и сократить перечень необходимых для предоставления документов.

Комплексная услуга доступна в разделе «Бизнесу» — «Земля» — «Сервитуты и ограничения».

Подать заявку могут жители региона, а также компании и индивидуальные предприниматели.

Услуга необходима тем, кто собирается возводить или ремонтировать различные объекты, проводить инженерные изыскания и геологическую разведку, размещать некапитальные гаражи, парковочные места для машин инвалидов, а также строить объекты для аквакультуры или судоходства.