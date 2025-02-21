Серпуховский завод представит лифты премиум-класса на выставке в Краснодаре

Лифтостроительных завод из Серпухова представит инновационные разработки премиальных пассажирских лифтов на международной выставке в Краснодаре. Она пройдет с 26 февраля по 1 марта.

Выставка YugBuild представят две кабины музыкальных лифтов. Среди них модель «Арт-Симфони», которую Серпуховский завод создал совместно со Студией Артемия Лебедева. Она облицована натуральным камнем, внутри работает светодиодная подсветка и интерактивное зеркало.

«Южные регионы России — один из самых перспективных направлений поставок лифтов завода. Широкий рынок сбыта обусловлен модернизацией курортных объектов, а также строительством новых отелей и жилых комплексов. На выставке наш завод представит две кабины из модельной линейки так называемых „музыкальных“ лифтов», — рассказал коммерческий директор завода Алексей Григорьев.

В кабинах курортных лифтов отображает температура воздуха и воды в море, расписание развлекательных программ, магазины, кафе и многое другое.

Еще один экспонат — модель «Джаз», которая обеспечивает максимальный комфорт поездок в премиальных зданиях. Их используют в торговых и деловых центрах, отелях и жилых комплексах.