Серпуховский завод лифтов увеличил объемы производства в 2,5 раза в январе

Объемы производства Серпуховского лифтостроительногозавода (входит в ГК «Садовое кольцо») в январе 2025 года выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это абсолютный рекорд в новой истории завода, о чем сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В 2024 году компания выпустила более двух тысяч лифтов, это в 2,5 раза больше, чем годом ранее, в 2023. В этом году предприятие рассчитывает отгрузить потребителям более трех тысяч лифтов», — отметила заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Еще один важный показатель, который компании удалось увеличить — количество рабочих мест. За год штат сотрудников вырос практически в два раза и сейчас составляет почти 500 человек.

В прошлом году компания увеличила количество модификаций лифтов, речь идет о множестве вариантов исполнения конструкции и дизайна кабины. В этом году модельные линейки во всех сериях продолжат совершенствовать.

«В ближайшие годы в жилом фонде России предстоит поменять примерно 140 тысяч старых лифтов, это без учета оборудования, которое необходимо для нового строительства. У нас амбициозные планы занять ту долю рынка, которая, мы считаем, принадлежит нам по праву», — рассказал управляющий СЛЗ Леонид Черноног.