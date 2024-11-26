Серпуховский завод лифтов почти в 2 раза увеличил штат сотрудников за год

Более 3,5 тысячи подъемников выпустят с конвейера Серпуховского лифтостроительного завода к концу года. Об этих и других итогах предприятия рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Серпуховский лифтостроительный завод (входит в ГК «Садовое кольцо») активно наращивает производственные мощности и расширяет модельный ряд подъемников. В этом году предприятие существенно, почти в два раза, увеличило штат своих сотрудников. Сейчас на заводе работают около 450 человек.

«Производственный план завода на 2025 год составляет более трех тысяч лифтов. В следующие несколько лет мы планируем выйти на объемы производства в „пять тысяч плюс“. Главное, чтобы был спрос со стороны заказчиков, а мы постараемся с максимальной ответственностью и высоким уровнем качества удовлетворить запросы рынка», — сказал управляющий СЛЗ Леонид Черноног.

Э той осенью инновационная лифтовая кабина, разработанная специалистами Серпуховского лифтостроительного завода, заняла второе место в народном голосовании национальной премии. Она создана в коллаборации со студией Артемия Лебедева.