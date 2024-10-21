Серпуховский музей стал номинантом международной премии «Сделано в России»

Серпуховский музей стал участником ежегодной премии «Сделано в России». Номинирована на престижную награду выставка «Маковские. Константин и Владимир».

Премия учреждена изданием «Сноб» и проводится уже в 13-й раз. Эксперты, редакция и читатели выберут лучшие проекты, придуманные и реализованные россиянами в нашей стране.

Номинация «Арт», в которой участвует серпуховский музей, появилась только в 2024 году. В лонг-лист премии вошли 16 выставочных проектов, в том числе экспозиции из Москвы, Санкт Петербурга и Суздаля.

Эксперты отберут кандидатов для шорт-листа, после чего состоится открытое голосование. Победители примут участие в церемонии награждения.

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