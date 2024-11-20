Спортсменка из Серпухова победила на чемпионате мира по метанию ножей

В Минске прошел чемпионат мира по спортивному метанию ножа. В соревнованиях приняли участие спортсмены из девяти стран.

Среди лучших атлетов мира была и представительница Серпухова — Александра Колесникова. Студентка Губернского колледжа показала достойные результаты, завоевав призовые места в своей категории. На дистанции трех метров она заняла второе место, что является значительным достижением. Однако ее главный успех был на пяти метрах: здесь Александра уверенно заняла первое место.

«Достижения Александры подтверждают высокий уровень подготовки молодых спортсменов в регионе и вдохновляют других на занятия спортом», — отметил тренер спортсменки.

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