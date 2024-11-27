Акция «Добрый Новый год» для детей из новых регионов пройдет в Серпухове

Серпухов стал участником ежегодной акции «Добрый Новый год» в рамках гуманитарного проекта «Доброе дело». Жители города могут подарить новогоднее настроение детям из новых субъектов России и приграничных районов.

В этом году каждый желающий может передать детям сладкие подарки и игрушки, которые будут доставлены к Новому году. Акция направлена на создание атмосферы радости и тепла для тех, кто в этом особенно нуждается. Подарки можно передавать в несколько пунктов приема, расположенных в разных местах нашего округа.

Пункты приема работают ежедневно и в определенные часы в Серпухове, Пущино и Протвино.

Акция будет длиться до 8 декабря, и организаторы призывают всех неравнодушных серпуховичей подключиться к этому доброму делу.

«Давайте вместе подарим детям, которые сейчас особенно нуждаются в заботе, любовь, теплоту и веру в новогоднее чудо», — отметил Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

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