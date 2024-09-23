Высоцкому ставропигиальному мужскому монастырю в Серпухове исполнилось 650 лет

Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

Празднование 650-летия Высоцкого ставропигиального мужского монастыря состоится в День памяти преподобных Афанасия Высоцкого Старшего и Афанасия Высоцкого Младшего 25 сентября. Служба начнется с исповеди в 7:30, после чего пройдет богослужение.

Праздничные мероприятия уже начались. Митрополит Феогност, председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству епископ Мефодий, игумен обители епископ Роман совершили божественную литургию в Высоцком монастыре.

Обитель входит в число девяти святынь, основанных Сергием Радонежским, и является одной из самых старинных в Подмосковье. Ежегодно монастырь посещают тысячи верующих и паломников из разных стран.

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