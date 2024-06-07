Серию обучающих семинаров для трудовых мигрантов запустили в Подмосковье

Цикл обучающих семинаров для трудовых мигрантов «Социальная адаптация и культурная интеграция в современное российское общество» стартовал в Подмосковье. На первую встречу, которую организовало министерство информационных и социальных коммуникаций региона, пришли более 50 участников.

По словам министра информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерины Швелидзе, до конца июня ведомство проведет еще пять подобных мероприятий в Серпухове, Подольске, Волоколамске, Дзержинском и Клину.

«Мы уделяем особое внимание вопросу межнациональных отношений. Еще один формат нашей работы — это обучающие семинары с иностранными гражданами, в рамках которых эксперты делятся полезной информацией в области трудового законодательства, здравоохранения, образования и противодействия идеологии терроризма. Это наши традиционные встречи, которые мы проводим с 2018 года», — рассказала Швелидзе.

Она добавила, что до конца года для трудовых мигрантов Подмосковья проведут 15 обучающих семинаров.

Мигранты узнали о нюансах заключения трудовых договоров, о тестировании на знание русского языка, изменениях в миграционном законодательстве, а также об ответственности работодателей при найме на работу трудовых мигрантов и многое другое.

«В рамках семинара участники узнали об основных правах и обязанностях трудовых мигрантов в России, включая права на равную оплату труда, отпуск, социальное обеспечение и защиту от дискриминации», — пояснил эксперт в миграционном и трудовом законодательстве Александр Анфалов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».