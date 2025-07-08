Серию книг о пропавших без вести солдатах презентовали в Воскресенске
В Отделе краеведения Центральной библиотеки имени Инны Гофф состоялась презентация серии книг «Народные герои Воскресенской земли». Автор сборников — историк, кандидат философских наук, член Союза писателей России Марина Горидько.
Она много лет изучает судьбы пропавших без вести солдат из Воскресенска. Так, житель деревни Гостилово Анатолий Митродоров, о котором также рассказала в книгах Марина Горидько, в своих письмах оставил важные свидетельства о марш-броске дивизии на фронт в 1941 году.
В сборнике впервые представили довоенный дневник и письма ополченца из действующей армии, а также фотографии из семейного архива, которые сохранил его племянник. Также в книгах автор исследует историю семьи и педагогической династии Митродоровых.
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