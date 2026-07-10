Серию экоакций проведут в Подмосковье в выходные

Серия экологических акций пройдет в Подмосковье 11 и 12 июля. Волонтеры развернут площадки для приема вторсырья. Жители смогут сдать накопленные отходы, а также узнать о современных правилах сортировки мусора.

Такие акции приносят пользу и природе, и самим жителям, отметили в региональном министерстве по содержанию территорий.

Сортировка отходов позволяет рационально использовать ресурсы. Из переработанного сырья выпускают широкий спектр товаров — от элементов мебели и одежды до строительных материалов. Кроме того, рост поставок качественного вторсырья на перерабатывающие предприятия способствует снижению себестоимости продукции.

Площадки будут работать в нескольких городах. 11 июля пункты приема откроются в Королеве (ул. Калинина, д. 6В) и в Домодедове (ул. Кирова, д. 15к1) — оба с 11:00 до 13:00. На следующий день, 12 июля, сдать отходы можно будет в Долгопрудном (ул. Набережная, д. 35) с 12:00 до 13:30, в Мытищах (ул. Мира, д. 32/2) с 12:00 до 14:00 и в Черноголовке (ул. Первая, д. 9а) с 11:00 до 12:00.

Организаторы проводят подобные мероприятия каждые выходные. Для значительной части неравнодушных жителей участие в акциях стало привычной практикой — многие воспринимают такие выезды как семейное дело, совмещающее заботу об экологии с полезным времяпрепровождением.