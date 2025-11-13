Серия мастер-классов «Путь к безопасности» прошла в Котельниках

Пресс-служба администрации городского округа Котельники
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Котельники

В школе № 2 городского округа Котельники 12 ноября прошло мероприятие «Путь к безопасности» в рамках мобильного просветительского центра «Школа основ безопасности и защиты Родины». Его организовал Государственный университет просвещения при Грантовой поддержке «Движения первых».

Студенты-волонтеры факультета «Безопасность жизнедеятельности» учили школьников важным и полезным вещам.

Ребята попробовали себя на пяти разных площадках: учились оказывать первую помощь, знакомились с правилами обращения с оружием, осваивали азы туризма и выживания в природе, изучали пожарную безопасность и пробовали управлять беспилотными летательными аппаратами.

Организаторы отметили, что такие проекты помогают школьникам и студентам Подмосковья получать важные практические навыки безопасности жизнедеятельности, повышать уровень этих навыков, а также формировать патриотические качества.

