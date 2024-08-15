Сергей Татьянкин из Павловского Посада получил медаль «За боевые заслуги»

Жителю Павловского Посада Сергею Татьянкину вручили медаль «За боевые заслуги». Он служил в зоне специальной военной операции с самого ее начала.

На фронт Сергей Татьянкин ушел добровольцем. Затем получил ранение, прошел реабилитацию и вновь отправился защищать Родину.

Через год недолеченное ранение напомнило о себе, и бойца признали негодным к прохождению военной службы. Сергей вернулся в Павловский Посад и занялся военно-патриотической деятельностью.

Сегодня он активно участвует в сборе и доставке гумпомощи в зону СВО. Также Сергей пробовал вернуться на фронт, но везде получал отказы. Уже несколько месяцев Сергей принимает участие в боевых действиях под Купянском в добровольческом формировании.

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