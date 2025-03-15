Сенсорную комнату для развития детей открыли в деревне Глухово в Воскресенске

Благодаря инициативному бюджетированию в сельском клубе деревни Глухово городского округа Воскресенск появилась уникальная сенсорная комната. Теперь местные малыши смогут развивать моторику, внимание, воображение, познавать окружающий мир и улучшать эмоциональное состояние.

По словам заместителя главы городского округа Воскресенск Ольги Коротеевой, для сельского клуба это что-то фантастическое: в основном подобные кабинеты открывают в коррекционных учреждениях для детей с ограниченными возможностями здоровья.

«В этой комнате можно как получить новые знания и умения, так и расслабиться. Она будет востребована и родителями, и детьми», — добавила заместитель главы.

Помещение оборудовали всем необходимым: здесь есть пузырьковая стена, сухой бассейн, интерактивный планшет, музыкальные инструменты, магнитный и меловой столы, ящик с дидактическими материалами. Вместе с мамой, учителем начальных классов школы Кристиной Давидовой, сенсорный кабинет посетил самый маленький гость — Артур. Малышу всего 11 месяцев.

«Я вижу, что здесь есть все для развития сенсорной системы: зрения, слуха, вестибулярного аппарата. Мы будем приходить очень часто, огромное спасибо!» — сказала Кристина Давидова.