Семью Жученко из Фрязина наградили орденом «Родительская доблесть»

Торжественное мероприятие ко Дню матери прошло в Доме правительства Подмосковья. На нем наградили многодетные семьи. Среди них — Ольга и Константин Жученко из Фрязина.

В семье Жученко воспитываются шесть детей. Супругов наградили орденом «Родительская доблесть».

«Орден „Родительская доблесть“ является признанием заслуг родителей в воспитании детей, внесших вклад в развитие региона. Она учреждена также для поощрения семей, внесших значительный вклад в сохранение семейных традиций и ценностей» — сказала начальник социальной защиты Олеся Савицкая.

В Минсоцразвития Подмосковья напомнили, что многодетным семьям предоставляют меры социальной поддержки. Узнать о них больше можно по телефону 122, а также в Telegram-чате.