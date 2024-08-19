Семинары и кинопоказы о борьбе с терроризмом пройдут в колледже «Подмосковье»

Встречи на тему борьбы с терроризмом пройдут в колледже «Подмосковье» с 1 по 4 сентября. Для студентов проведут кинопоказы, турниры, семинары и многое другое.

Как рассказали в подмосковном Минобразовании, студентам расскажут о причинах и последствиях терроризма и методах борьбы с ним. Для них подготовят интерактивные игры, семинары, спортивные турниры и кинопоказы. По словам представителя учреждения, участники узнают о способах укрепления международного сотрудничества в борьбе с терроризмом.

«Ежегодно 3 сентября в России отмечается памятная дата — День солидарности в борьбе с терроризмом. По всей стране вспоминают жертв террористических актов из числа гражданского населения, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга», — отметили в ведомстве.

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