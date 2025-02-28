Семинар по вопросам дуального обучения аграрных классов прошел в Воскресенске

Семинар прошел на базе школы № 3. На мероприятии обсудили возможности обучения в аграрных классах.

В семинаре приняли участие педагоги образовательных учреждений в Воскресенске и Коломне, а также представители академии имени Тимирязева и сотрудники тепличного комплекса «Подмосковье».

«В нашей школе аграрные классы появились в 2023 году. Сначала — в здании села Ратчино, а в 2024 и в нашем здании № 1. Для таких классов появляются новые образовательные программы, вводятся предметы с углубленным изучением. Также каждый месяц наши ученики посещают тепличный комплекс нашего округа или же сотрудники сами приходят к нам», — рассказала директор школы № 3 Елена Кораблина.

Семинар состоял из нескольких секций, в которых рассказывалось об образовательном процессе в аграрных классах, о роли наставничества, технологиях выращивания томатов в агрокомплексах.

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