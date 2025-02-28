Семинар по управлению финансами в системе образования прошел в Подмосковье 27 февраля. На нем эксперты обменялись опытом и выступили с докладами об актуальных проблемах и лучших практиках.

Спикерами мероприятия стали заместитель Министра образования Московской области Наталия Ширинкина, начальник управления экономики и финансов Александр Крючков, начальник управления образования администрации Дмитровского муниципального округа Татьяна Малинникова, а также Светлана Антонова и Евгений Кочетов из «СберОбразования».

Участники встречи обсудили нормативное финансирование, эффективное управление бюджетом, а также распределение средств между учреждениями и многое другое.

Еще одной из тем стала роль искусственного интеллекта в образовании.

«Педагог, который, входя в класс к своим ученикам, хочет научиться новым навыкам и стать лучшей версией себя, вызывает уважение в глазах своих учеников», — отметил Евгений Кочетов.