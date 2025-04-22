Семинар по профориентации для молодежи прошел в Серпухове

В городском округе Серпухов прошел семинар-практикум, посвященный организации временного трудоустройства несовершеннолетних в летний период. Участниками встречи стали представители местных школ, а также организаций, на базе которых летом будут работать трудовые бригады для подростков.

В обсуждении также приняла участие директор Центра занятости населения Надежда Еремина. На семинаре были рассмотрены ключевые аспекты трудовой деятельности подростков, включая сочетание работы с активным отдыхом, культурно-развлекательными и спортивными мероприятиями. Участники подчеркнули важность создания комфортных и безопасных условий для детей, а также соблюдения всех требований законодательства.

Согласно российским законам, подростки могут начать работать с 14 лет. Однако для этого им необходимо предоставить ряд документов: паспорт, СНИЛС, ИНН, медицинскую справку формы 086/У, разрешение от родителей, справку с места учебы и подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги».

Организаторы мероприятия напомнили, что трудовой день и обязанности несовершеннолетних должны быть строго регламентированы и соответствовать возрастным нормам, установленным законодательством РФ.