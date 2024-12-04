Семинар по использованию цифровых технологий в школах прошел в Воскресенске

Региональный научно-практический семинар по использованию цифровых технологий в образовательных учреждениях прошел в школе № 3 в Воскресенске. Спикеры представили лучшие педагогические практики.

Доцент кафедры психологии и педагогики КУРО Галина Романова и директор школы «Наши традиции» Иван Шешанков поприветствовали участников.

Иван Шешанков представил доклад на тему «Современный учитель в период цифровой трансформации. Цели, задачи, приоритеты». Учитель русского языка и литературы Софья Ткачева рассказала про создание комфортной цифровой среды среди педагогов и школьников. Преподаватель по математике Ольга Петренко поведала про работу классного руководителя с электронными инструментами.

Учитель физики и информатики Максим Солминов доложил про использование информационных технологий при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. Преподаватель английского языка Георгий Можайцев выступил с темой «Эффективное ведение документации и отчетности с помощью нейросетей».

«Региональный семинар состоялся благодаря сотрудничеству с Корпоративным университетом образования в рамках Апробационно-внедренческой Академической площадки „Школа как центр развития цифровой культуры субъектов образовательных отношений“. В рамках работы площадки образовательный комплекс „Наши традиции“ систематически участвует в вебинарах, семинарах и форумах как регионального, так и федерального уровня. Работа нашей площадки продолжится и в новом 2025 году», — поделился Иван Николаевич.

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