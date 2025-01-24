Семинар о сметах контракта в автоматизированном режиме прошел в Подмосковье

Минстройкомплекса Московской области провел семинар о формировании смет контракта в автоматизированном виде. В мероприятии приняли участие представители Центральных исполнительных органов региона, заказчики и подрядные организации.

На встрече представили новый функционал, который позволяет формировать сметы контрактов в автоматизированном виде. Его разработала компания МГК «Гранд». Раньше составлять сметы приходилось вручную.

В ведомстве уточнили, что новый функционал имеет практическую ценность. Им уже воспользовались представители «Дирекциеи заказчика капитального строительства» и сформировали сметы контрактов по семи возводимым объектам.