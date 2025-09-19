Семинар о развитии дополнительного образования для детей прошел в Подмосковье

Семинар о развитии дополнительного образования прошел в Подмосковье 18 сентября. В нем приняли участие более 200 представителей образовательных организаций региона.

Главной темой встречи стало обеспечение участия негосударственных организаций и предпринимателей в сфере допобразования детей. Участники обсудили эффективное взаимодействие государственного и частного секторов, а также повышение доступности обучающих программ и внедрение современных технологий.

Кроме того, на семинаре рассказали о платформе Единой информационной системы «Навигатор дополнительного образования детей Московской области» и системе финансирования.

«Мероприятие стало важным шагом к консолидации профессионального сообщества и выработке конкретных решений для дальнейшего развития дополнительного образования в Подмосковье», — отметили в Минобразования региона.