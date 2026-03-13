Семьи Подмосковья пригласили на социальный проект «Многодетная Россия»

Более трех тысяч многодетных семей из 85 регионов примут участие в проекте «Многодетная Россия» в этом году. В этом году в программу войдут мероприятия, направленные на решение повседневных задач.

Всероссийский проект реализуют с 2020 года. Он объединяет семьи и предпринимателей вокруг поддержки многодетности и творческих инициатив.

«Для нас “Многодетная Россия” — это не список событий, а маршрут. Маршрут, на котором каждая семья чувствует уважение к своему выбору, труду и обретает уверенность в завтрашнем дне. Мы собираем лучшие социальные практики со всей страны, усиливаем их и возвращаем в регионы — уже как готовые решения», — отмечает руководитель проекта Наталья Карпович.

Главной площадкой проекта станет форум многодетных семей. Там эксперты, партнеры и лидеры НКО смогут совместно разработать инструменты для укрепления семейной политики. Для них проведут пленарные заседания и тематические сессии. Команды регионов представят свои практики в рамках конкурса «Семейный навигатор».

В программу также войдут социальные акции, творческие и спортивные конкурсы, праздник ко Дню матери и многое другое.