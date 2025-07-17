Семьи Подмосковья получили для новорожденных выплаты на 600 млн рублей с января

Подмосковные семьи могут получить выплату 20 тысяч рублей или подарочный набор к рождению ребенка. В этом году поддержку уже получили почти 30 тысяч человек.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, родители могут получить выплату или подарок в рамках нацпроекта «Семья».

«Выплату в этом году получили уже почти 30 тысяч семей. Родители, по-прежнему, чаще делают выбор в пользу денежных средств, предпочитая вещи для малыша купить самостоятельно. Оформляя первые документы сразу в роддоме, можно одновременно подать заявление на выплату или получить набор», — сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Набор включает в себя более 50 вещей, которые необходимы для мамы и ребенка. Это одежда, игрушки, постельное белье, средства гигиены и многое другое.

Выплату предоставляют взамен подарка, она предназначена для приобретения предметов и средств для ухода за новорожденным.

Зарегистрировать ребенка в Подмосковье могут жители любого региона России. Сделать это можно в электронном виде при помощи сервиса «Рождение» на портале госуслуг.

Всего с начала года семьям выплатили около 600 миллионов рублей при рождении детей.