Семейный центр «Созвездие» победил в подмосковной спартакиаде ГТО

Семейный центр «Созвездие» из Рузы стал победителем подмосковном спартакиады ГТО. Такого результата удалось достичь благодаря его воспитанникам, которые заняли несколько призовых мест

Соревнования, как сообщили в подмосковном Минсоцразвития, проходили во дворце спорта «Егорьевск».

Особенно на спартакиаде выделилась Настя Смирнова. Она показала выдающуюся физическую подготовку и завоевала серебро среди девочек.

В прыжке в длину с места и челночном беге лучшей стала Полина Дурникина. Два первых места стали достойной наградой за ее упорство и регулярные тренировки.

Золото среди мальчиков в наклоне и прыжке в длину с места занял Даня Ларуков. Лидерство в нескольких дисциплинах подтвердило его многосторонние таланты.