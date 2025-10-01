Семейный спортивный праздник прошел в Химках

Спортивный праздник «Сергиевские игры» объединил представителей разных поколений на территории храма в Химках. Участники соревновались в дисциплинах, входящих в комплекс ГТО.

Программа мероприятия включала такие нормативы, как бег на 30 метров, приседания, отжимания и подтягивания. Победители получили право выступить за благочиние на общеепархиальном финале, который пройдет в Сергиевом Посаде.

«Мы были рады видеть более 130 участников разных возрастов, что говорит об огромном интересе наших людей к совместному спортивному досугу. Эти соревнования духовно объединяют людей из разных приходов, создавая живое и деятельное церковное сообщество. Также это прекрасная возможность для семей и молодежи провести время с пользой для души и тела», — отметил пономарь Храма Богоявления Господня и координатор общественного движения «Сорок Сороков» Сергей Суворов.

Для участников организовали угощения с напитками и сладостями.

Отметим, что инфраструктура храма продолжает развиваться. Этим летом там открыли новую детскую площадку и спортивный комплекс с современным игровым оборудованием.