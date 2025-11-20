Семь лыжных трасс для массового катания подготовят в Павловском Посаде

В Павлово-Посадском городском округе планируется открытие семи лыжных трасс. Самая большая по протяженности составит два километра и расположится на улице Белинского, дом № 1.

Прокат оборудования будет доступен на лыжной трассе на улице Большая Покровская, 60В: с 8:00–22:00.

Воспользоваться раздевалками можно на лыжной трассе на Интернациональном переулке дом 32, трассе в поселке Большие Дворы и трассе на городском Стадионе имени Классона в Электрогорске.

Также круглосуточно можно будет покататься на лыжах на футбольном поле в Электрогорске на улице Кржижановского 12/1 и на улице Некрасова.

«После того, как покров снега позволит нам оборудовать лыжные трассы, мы приглашаем всех привести время с пользой. Обращаем внимание, что во время проведения соревнований лыжная трасса закрыта по улице Белинского, дом 1 будет закрыта для массового катания. Все объявления будут размещены в социальных сетях Администрации Павлово-Посадского округа» — отмечают специалисты Управления по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Павлово-Посадского городского округа.

Посещение лыжных трасс свободное. Возрастные ограничения: 6+.