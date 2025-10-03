Сектор производства мебели в Подмосковье вырос на 40% с начала года

С января по август 2025 года производство мебели в Подмосковье выросло более чем на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это самый высокий рост среди всех отраслей региона, сообщили в Мининвесте региона.

«За первые восемь месяцев этого года производство мебели в Московской области выросло на 43%. В секторе производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования рост составил 23,7%», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Третье место по темпам роста заняло производство машин и оборудования — показатель увеличился на 13%. В целом промышленность Московской области за восемь месяцев 2025 года выросла на 3,5%, а обрабатывающие производства — на 4,2%.

Напомним, жители Московской области смогут в октябре лично обратиться к руководителям региональных министерств и ведомств, задать им вопросы и получить консультации. График работы приемной правительства региона утвердил губернатор Андрей Воробьев.