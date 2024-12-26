Сброс более 3 тысяч кубометров мусора предотвратили в Подмосковье за год

Экологические рейды провели более чем в 20 округах Подмосковья. В них участвовали сотрудники министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, ГИБДД ими представители управления региональной безопасности. Больше всего мероприятий прошло в Щелкове, Мытищах, Красногорске, Истре, Раменском, Ленинском и других округах.

В ходу дежурств специалисты составили 160 протоколов о правонарушении, задержали 160 автомобилей, из которых 29 переместили на штрафстоянку и 131 передали на хранение. Инспекторы проверили 1413 транспортных средств.