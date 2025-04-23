Сборная Подмосковья выиграла бронзовую медаль на Кубке России по джиу-джитсу

Юбилейный Кубок России по джиу-джитсу среди мужчин и женщин 2007 года рождения прошел в Рязани с 17 по 19 апреля. Спортсмены из Подмосковья выиграли бронзовую медаль общекомандного зачета.

Среди мужчин в дисциплине «борьба лежа» победил Александр Макаров. Лучшими в категории «ката-парное» стали Дмитрий Варварин и Александр Шерстобитов.

В женском зачете золотые медали в направлении «борьба лежа» достались представительницам разных весовых категорий Анастасии Александровой, Радомире Останиной и Владе Бояхичевой.

Серебро на соревнованиях взяли подмосковные борцы Георгий Кобин, Мария Раджабова, Вероника Карахонова, а также смешанный тандем Дмитрия Черногора и Виктории Будариной.

Третьи места завоевали Алексей Мосалов, Евгений Парахин, а также Влада Бояхичева и Ксения Бушкова в абсолютной категории в дисциплине «борьба лежа».

Турнир собрал около 250 лучших спортсменов из 29 регионов.