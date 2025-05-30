Сборная Подмосковья выиграла 13 медалей на чемпионате России по легкой атлетике

Подмосковные спортсмены выиграли 13 медалей на командном чемпионате России по легкой атлетике. Они завоевали одну золотую, семь серебряных и пять бронзовых наград.

Главным триумфатором стал Константин Холмогоров, выигравший золото в беге на 1500 метров и серебро на дистанции 800 метров. В этом же забеге Николай Вербицкий финишировал третьим.

В мужской эстафете четыре по 400 метров команда в составе Артема Арасланова, Павла Вихора, Дмитрия Разумова и Максима Федяева завоевала серебряные медали. Разумов и Федяев также отличились в личном первенстве на 400 метров, заняв второе и третье места соответственно.

Среди женщин серебро на дистанции 800 метров завоевала Анастасия Мадышева. В барьерном беге на 400 метров Кристина Вершинина взяла серебро, а Мария Тарабанская — бронзу.

Кроме того, Владислав Панасенков и Николай Орлов заняли второе и третье места в метании копья. Андрей Романов добавил в копилку команды серебро в метании молота. Данил Чечела занял третье место в прыжках в длину, а Дарья Нидбайкина получила бронзу в тройном прыжке.

Соревнования прошли с 28 по 29 мая в Сочи в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».