Сборная Подмосковья победила в командном первенстве России по бадминтону

В Раменском с 1 по 7 апреля прошло лично-командное первенство России по бадминтону среди юношей и девушек до 17 лет. Спортсмены из Подмосковья выиграли на соревнованиях девять медалей.

​Сборная региона обошла команды из Санкт-Петербурга, Москвы, а также Республики Татарстан и заняла первое место.

Кроме того, представители Щелкова, Орехово-Зуева, Коломны, Воскресенска и Одинцова заняли первые места во всех категориях личных соревнований, а также завоевали одну серебряную и две бронзовые медали.

В турнире приняли участие более 200 спортсменов из 24 регионов России.

Мероприятие провели по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта».