Сборная Подмосковья победила на международном турнире по голболу

Сборная Подмосковья победила на международном турнире за Кубок Хакима Ташкента по голболу. На групповом этапе команда сыграла с тремя клубами из Казахстана, одержав две победы и потерпев одно поражение. Это позволило ей выйти в полуфинал с первого места.

В борьбе за финал подмосковные спортсмены обыграли команду из Сурхандарьинской области Узбекистана со счетом 15:7. В решающем матче сборная Московской области встретилась с хозяевами турнира — командой Ташкента. Основное время завершилось вничью, но в овертайме россияне оказались сильнее — 10:9.

«Все игры проходили в напряжении. На этом турнире мы выступали с нашим самым молодым спортсменом в составе, для которого это были первые серьезные международные соревнования. Кубок Хакима Ташкента стал отличным турниром для подготовки к скорым всероссийским соревнованиям, к первенству и чемпионату России», — поделился эмоциями игрок сборной Московской области Александр Виноградов.

Подмосковная команда была единственным российским участником турнира. На церемонии награждения в честь победителей звучал гимн России.